Как ФЛП может получить выписку из реестра плательщиков единого налога

Распечатанный электронный подъемник в бумажном виде не считается оригиналом.

Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, как физическому лицу - предпринимателю получить выписку из реестра плательщиков единого налога.

Так, согласно п. 299.9 ст. 299 Налогового кодекса Украины физическое лицо – предприниматель, зарегистрированный плательщиком единого налога, имеет возможность подать запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога в контролирующий орган по месту налогового адреса одним из следующих способов:

по почте;

непосредственно в контролирующий орган;

средствами информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет», вход которой осуществляется по ссылке.

Срок предоставления выписки для зарегистрированных плательщиков единого налога не должен превышать одного рабочего дня со дня поступления запроса, а для субъектов хозяйствования, подавших заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, – двух рабочих дней со дня поступления запроса.

Административная услуга предоставляется бесплатно. Выдержка действует до внесения изменений в реестр.

Формы запроса о получении выписки из реестра плательщиков единого налога и выписки утверждены приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2019 № 308. Форма запроса предусматривает проставление налогоплательщиком отметки в поле «Способ получения выписки», а именно, непосредственно в контролирующем органе или в электронном виде .

Предприниматель – плательщик единого налога первой – третьей группы может в меню «Заявления, запросы для получения информации» частной части Электронного кабинета создать, подписать и отправить в соответствующий орган ГНС запрос о получении выписки по форме F1302101.

В случае отправки запроса с отметкой получения выписки из реестра плательщиков единого налога «в электронном виде», плательщик получает выписку в электронной форме по форме F1402101 во вкладке «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» частной части Электронного кабинета.

Работа в частной части Электронного кабинета осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

При этом распечатанное электронное извлечение в бумажном виде не считается оригиналом.

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