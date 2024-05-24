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Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы рассмотрит

15:04, 24 мая 2024
Совет судей планирует рассмотреть восемь вопросов.
Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы рассмотрит
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30 мая в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины. Об этом сообщили на официальном сайте РСУ.

На повестку дня предварительно вынесено 8 вопросов:

  1. Относительно соответствия лиц, которые выразили намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».
  2. По некоторым вопросам отнесения к стажу работы в должности судьи.
  3. О внесении изменений в Положение о помощнике судьи.
  4. О порядке предоставления компенсации судьям и работникам аппарата суда в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне.
  5. О согласовании изменений в Порядок формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей
  6. О восстановлении публичного доступа к декларациям судей и судейского досье на сайте ВККСУ.
  7. Относительно конфликта интересов в деятельности членов ВККСУ.
  8. О поощрениях.

Заседание Совета судей Украины начнется в 10:00 30 мая в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

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