Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы рассмотрит

15:04, 24 мая 2024
Совет судей планирует рассмотреть восемь вопросов.
30 мая в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины. Об этом сообщили на официальном сайте РСУ.
На повестку дня предварительно вынесено 8 вопросов:
- Относительно соответствия лиц, которые выразили намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».
- По некоторым вопросам отнесения к стажу работы в должности судьи.
- О внесении изменений в Положение о помощнике судьи.
- О порядке предоставления компенсации судьям и работникам аппарата суда в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне.
- О согласовании изменений в Порядок формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей
- О восстановлении публичного доступа к декларациям судей и судейского досье на сайте ВККСУ.
- Относительно конфликта интересов в деятельности членов ВККСУ.
- О поощрениях.
Заседание Совета судей Украины начнется в 10:00 30 мая в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
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