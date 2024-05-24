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Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

15:00, 24 мая 2024
Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.
Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа
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Чиновники Минобороны утверждают, что порядок вручения повесток не изменился, и они могут вручаться только под личную подпись.

Впрочем, утвержденный 16 мая постановлением Кабмина №560 Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период свидетельствует, что вручение повестки под подпись не единственное подтверждение надлежащего оповещения.

В частности, таким подтверждением может быть видеозапись, как лицо ознакомилось с повесткой или того, как оно отказалось от повестки.

Вопрос фиксации факта и момента того, что лицо уведомлено, имеет важное значение для применения к нему дальнейших санкций и ответственности.

Так, нужно различать вручение повесток, отправку повесток и оповещение.

Новый термин в законодательство – оповещение ввел Закон об усилении мобилизации 3633-IX. Это «доведение сигналов и сообщений (директив, распоряжений) к органам военного управления, центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям и населению об объявлении мобилизации, вызов граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также вручение (отправка) повесток гражданам».

То есть, термин оповещения шире. Он включает в себя и вручение повесток, и их отправку.

Согласно постановлению 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК или его отдел является:

1) в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

  • день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Напомним, что фиксацию, в частности, ознакомления или отказа в соответствии с законом и указанным Порядком осуществляет либо представитель ТЦК, либо полицейский.

Однако круг «лиц, уполномоченных вручать повестки» – гораздо шире.

Кроме ТЦК повестки имеют право вручать:

  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей).

Имеют ли они (представители предприятий, советов и т.п.) право фиксировать факт отказа и будет ли это надлежащим подтверждением оповещения – в законе и Порядке не определено.

Порядок лишь определяет, что при вручении повестки осуществляется фото- и видеофиксация с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации представителем ТЦК или полицейским.

Аналогично, во время проверки военно-учетного документа (ВОД в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Применение технических приборов и технических средств, обладающих функциями автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК определяется Минобороны, а органами и подразделениями полиции — МВД.

При этом сам закон об усилении мобилизации определяет, что требования, указанные в ч. 6 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно осуществления уполномоченными представителями ТЦК фото- и видеофиксации процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото - и видеофиксации, применяются через 3 месяца со дня опубликования этого закона. То есть с 17 июля.

Таким образом, пока фиксировать факт отказа, если буквально читать закон и Порядок №560, могут только полицейские.

Автор: Наталья Мамченко

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Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

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