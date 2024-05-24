Вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення – коли вважається, що військовозобов’язаний оповіщений і хто має право фіксувати на відео факт відмови

Чиновники Міноборони стверджують, що порядок вручення повісток не змінився і вони можуть вручатися лише під особистий підпис.
Втім, затверджений 16 травня постановою Кабміну №560 Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період свідчить, що вручення повістки під підпис є не єдиним підтвердженням належного оповіщення.
Зокрема, таким підтвердженням може бути відеозапис, як особа ознайомлювалася із повісткою або того, як вона відмовилася від повістки.
Питання фіксації факту і моменту того, що особа оповіщена, має важливе значення для застосування до неї подальших санкцій і відповідальності.
Так, треба розрізняти вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення.
Новий термін до законодавства – оповіщення увів Закон про посилення мобілізації 3633-IX. Це «доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також вручення (надсилання) повісток громадянам».
Тобто, термін оповіщення є ширшим. Він включає у себе і вручення повісток, і їх надсилання.
Відповідно до постанови 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК або його відділу є:
1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:
Нагадаємо, що фіксацію, зокрема, ознайомлення чи відмови відповідно до закону та до вказаного Порядку здійснює або представник ТЦК, або поліцейський.
Однак коло «осіб, уповноважених вручати повістки» - значно ширше.
Крім ТЦК, повістки мають право вручати:
Чи мають вони (представники підприємств, рад тощо) право фіксувати факт відмови і чи буде це належним підтвердженням оповіщення – у законі та у Порядку не визначено.
Так, Порядок лише визначає, що під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК або поліцейським.
Аналогічно, під час перевірки військово-облікового документа (ВОД в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фотоі відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками ТЦК визначається Міноборони, а органами та підрозділами поліції — МВС.
При цьому сам закон про посилення мобілізації визначає, що вимоги, зазначені у ч. 6 статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо здійснення уповноваженими представниками ТЦК фото- і відеофіксації процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, застосовуються через 3 місяці з дня опублікування цього Закону. Тобто, з 17 липня.
Таким чином, наразі фіксувати факт відмови, якщо буквально читати закон та Порядок №560, можуть лише поліцейські.
Автор: Наталя Мамченко
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