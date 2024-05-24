Вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення – коли вважається, що військовозобов’язаний оповіщений і хто має право фіксувати на відео факт відмови

Відеозапис відмови від повістки або запис ознайомлення з її змістом є належним підтвердженням оповіщення – хто має право фіксувати на відео.

Чиновники Міноборони стверджують, що порядок вручення повісток не змінився і вони можуть вручатися лише під особистий підпис.

Втім, затверджений 16 травня постановою Кабміну №560 Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період свідчить, що вручення повістки під підпис є не єдиним підтвердженням належного оповіщення.

Зокрема, таким підтвердженням може бути відеозапис, як особа ознайомлювалася із повісткою або того, як вона відмовилася від повістки.

Питання фіксації факту і моменту того, що особа оповіщена, має важливе значення для застосування до неї подальших санкцій і відповідальності.

Так, треба розрізняти вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення.

Новий термін до законодавства – оповіщення увів Закон про посилення мобілізації 3633-IX. Це «доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також вручення (надсилання) повісток громадянам».

Тобто, термін оповіщення є ширшим. Він включає у себе і вручення повісток, і їх надсилання.

Відповідно до постанови 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК або його відділу є:

1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, що фіксацію, зокрема, ознайомлення чи відмови відповідно до закону та до вказаного Порядку здійснює або представник ТЦК, або поліцейський.

Однак коло «осіб, уповноважених вручати повістки» - значно ширше.

Крім ТЦК, повістки мають право вручати:

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків).

Чи мають вони (представники підприємств, рад тощо) право фіксувати факт відмови і чи буде це належним підтвердженням оповіщення – у законі та у Порядку не визначено.

Так, Порядок лише визначає, що під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК або поліцейським.

Аналогічно, під час перевірки військово-облікового документа (ВОД в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фотоі відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками ТЦК визначається Міноборони, а органами та підрозділами поліції — МВС.

При цьому сам закон про посилення мобілізації визначає, що вимоги, зазначені у ч. 6 статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо здійснення уповноваженими представниками ТЦК фото- і відеофіксації процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, застосовуються через 3 місяці з дня опублікування цього Закону. Тобто, з 17 липня.

Таким чином, наразі фіксувати факт відмови, якщо буквально читати закон та Порядок №560, можуть лише поліцейські.

Автор: Наталя Мамченко

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