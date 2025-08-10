Практика судов
Понимаем намерение россиян обмануть Америку, не допустим этого — Владимир Зеленский

21:59, 10 августа 2025
Владимир Зеленский отметил, что очень ценит ту решимость, с которой президент США Дональд Трамп настроен остановить смерти в войне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены обмануть США, но Украина этого не допустит. Об этом он сказал в своем вечернем обращении 10 августа.

«Конечно, наша команда работает с Соединенными Штатами Америки — ни одного дня не прекращаем коммуникацию о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку — мы не допустим этого», — сказал он.

Глава государства отметил, что очень ценит ту решимость, с которой президент США Дональд Трамп настроен остановить смерти в войне.

«Каждый день много людей отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны. Мы обязательно защитим государство, защитим свою независимость. Спасибо всем, кто помогает», — сказал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы организовать встречу Президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Кроме того, ведется работа над организацией трехсторонней встречи.

Также Джей Ди Венс заявлял, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения и хотят прекратить финансирование Украины в войне.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

