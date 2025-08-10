Розуміємо намір росіян обманути Америку, не допустимо цього — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що дуже цінує ту рішучість, із якою президент США Дональд Трамп налаштований зупинити смерті у війні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають намір обдурити США, але Україна цього не допустить. Про це він сказав під час вечірнього звернення 10 серпня.

«Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки – жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього», - сказав він.

Глава держави зазначив, що дуже цінує ту рішучість, із якою президент США Дональд Трамп налаштований зупинити смерті у війні.

«Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Дякую всім, хто допомагає», - сказав він.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб організувати зустріч Президента України Володимира Зеленського та Путіна. Крім того, ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі.

Також Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення та США хочуть припинити фінансування України у війні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

