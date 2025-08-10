США працюють над організацією зустрічі Зеленського та Путіна, — Джей Ді Венс

Джей Ді Венс заявив, що наразі все знаходиться на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Зеленський і Путін.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб організувати зустріч Президента України Володимира Зеленського та Путіна. Крім того, ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі. Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

Венс підкреслив, США зараз працюють над тим, щоб організувати зустріч Зеленського та Путіна, де обидва зможуть домовитися про мир.

«США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту (війни, - ред.). Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський», - заявив він.

Раніше Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення та США хочуть припинити фінансування України у війні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

