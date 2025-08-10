США работают над организацией встречи Зеленского и Путина, — Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас все находится на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Зеленский и Путин.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы организовать встречу Президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Кроме того, ведется работа над организацией трехсторонней встречи. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Вэнс подчеркнул, что США сейчас работают над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и Путина, где оба смогут договориться о мире.

«США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны. — ред.). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский», — заявил он.

Ранее Джей Ди Венс заявлял, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения и хотят прекратить финансирование Украины в войне.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

