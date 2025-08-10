Зеленский, скорее всего, будет на Аляске во время встречи Трампа и Путина, — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите на Аляске.

Фото иллюстративное, источник фото: president.gov.ua

В США на данный момент не указывают Президента Украины Владимира Зеленского участником саммита на Аляске, который состоится 15 августа между главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Путиным. Однако Белый дом не полностью исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах. Об этом утверждает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Один из чиновников Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, состоятся после встречи Трампа и Путина», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп в своем заявлении не говорил, будет ли Зеленский привлечен к этому процессу и когда именно.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

