Зеленський, скоріше за все, буде на Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна, — CNN

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті на Алясці.

Фото ілюстративне, джерело фото: president.gov.ua

У США наразі не зазначають Президента України Володимира Зеленського учасником саміту на Алясці, який відбудеться 15 серпня між очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом і Путіним. Проте Білий дім не повністю виключає можливість участі Зеленського у деяких зустрічах. Про це стверджує CNN із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

«Один із чиновників Білого дому наголосив, що будь-які зустрічі за участю Зеленського, швидше за все, відбудуться після зустрічі Трампа та Путіна», — йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп у своїй заяві не говорив, чи буде залучено Зеленського до цього процесу і коли саме.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

