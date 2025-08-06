Участникам боевых действий предложат устраиваться в госсектор на должности без конкурса — Третьякова

Галина Третьякова рассказала о подготовке законопроекта, которым предлагается убрать собеседования для УБД, а до возобновления конкурсов на госслужбу — устраивать их в госсектор автоматически.

Фото: ukr.radio

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Для участников боевых действий могут предусмотреть автоматическое назначение на должности в государственном секторе без необходимости проходить собеседования. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

По ее словам, речь идет о части конкурса, которая называется «собеседование».

«Мы готовим сейчас законопроект о трудоустройстве УБД, в частности в госсекторе, и для них убираем эту часть как необходимую в составе конкурса. А до возобновления конкурсов на госслужбу — предлагаем нашим комитетом вообще такое трудоустройство на вакантные должности УБД делать автоматически на основании заявления при условии, конечно, соответствия образования.

Субъективный фактор почти исчез в школьных экзаменах, так зачем он так весомо влияет в конкурсах на публичную службу. Наши Защитники и Защитницы прошли уже это «собеседование» на поле боя, защищая наши жизни и наш политический выбор — демократию», — объяснила Третьякова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин поддержал законопроект 13478 о возобновлении конкурсов на должности государственной службы. Законопроект был подготовлен Нацагентством по вопросам госслужбы (НАГС) в соответствии с Ukraine Facility Plan, за выполнение которого Украина получает средства от ЕС.

Поскольку при отставке правительства законопроекты, не принятые в первом чтении, отзываются, то «дубль» этого правительственного законопроекта 13478-1 зарегистрировали первый вице-спикер парламента Александр Корниенко и член комитета по госвласти Виталий Безгин. Законопроект, как и правительственный, предусматривает:

возобновление конкурсов на должности государственной службы и сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса;

полномочия субъекта назначения принимать решения о продлении прохождения службы государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для экономии времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения профессиональных и патриотичных лиц на государственной службе);

возможность назначения без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия и т. д.

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:

на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;

на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

Автор: Наталя Мамченко

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