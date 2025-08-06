Правительство поддержало законопроект о защите военных, сообщающих о фактах коррупции

Кабинет Министров поддержал законопроект, который предоставляет дополнительные права и гарантии защиты для военнослужащих, сообщающих о фактах коррупции в секторе обороны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Согласно документу, каждый военнослужащий получит:
«Цель изменений — повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надёжную защиту от преследований или давления», — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в приложении Армия+ стартовал курс по противодействию коррупции для сил обороны Украины.
Добавим, что Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, откомандированным в Фонд развития инноваций.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.