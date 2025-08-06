Правительство поддержало законопроект о защите военных, сообщающих о фактах коррупции

Законопроект гарантирует военным безопасный механизм сообщения о коррупции даже без информирования командования.

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Кабинет Министров поддержал законопроект, который предоставляет дополнительные права и гарантии защиты для военнослужащих, сообщающих о фактах коррупции в секторе обороны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Согласно документу, каждый военнослужащий получит:

Право сообщать о фактах коррупции или связанных с ней правонарушениях уполномоченным подразделениям или лицам;

Возможность выбирать удобный канал связи, в том числе — обращаться напрямую в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК);

Исключение из обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах.

«Цель изменений — повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надёжную защиту от преследований или давления», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в приложении Армия+ стартовал курс по противодействию коррупции для сил обороны Украины.

Добавим, что Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, откомандированным в Фонд развития инноваций.

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