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Фиктивная повестка за 15 тысяч и «скидка для друзей» — в Одессе сотрудник ТЦК разработал схему уклонения от мобилизации

16:35, 6 августа 2025
Сотрудник ТЦК и его сообщник продавали фиктивные повестки за 15 тысяч гривен, обещая «освобождение» от мобилизации и свободное передвижение по стране.
Фиктивная повестка за 15 тысяч и «скидка для друзей» — в Одессе сотрудник ТЦК разработал схему уклонения от мобилизации
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В Одессе правоохранители разоблачили преступную схему торговли фиктивными повестками. За 15 тысяч гривен фигуранты обещали «освобождение» от мобилизации и беспрепятственное передвижение по территории страны. К преступлению причастны должностное лицо одного из районных ТЦК и его сообщник. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, 33-летний начальник группы обеспечения одного из ТЦК Одессы привлек к сотрудничеству 56-летнего местного жителя, который искал желающих уклониться от мобилизации.

В июне они организовали встречу с «клиентом», которому предложили фиктивную повестку за 15 тысяч гривен. Этот документ якобы позволял в течение месяца свободно перемещаться по стране и избегать проблем при проверке воинского учета.

Позже, для передачи денег и документов, военнослужащий направил своего сообщника. Последний, в свою очередь, предложил «клиенту» оформить аналогичные повестки для его друзей — со «скидкой» в 1 000 гривен на каждую.

Полицейские задержали обоих злоумышленников в процессуальном порядке после того, как должностное лицо через посредника передало все тому же «клиенту» еще шесть повесток и получило за них деньги.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение в интересах лица, которое предлагает такую выгоду, действия с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц, карается лишением свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога: для военнослужащего — в размере 1 миллиона гривен, для его сообщника — 500 тысяч гривен.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

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