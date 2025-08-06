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Фіктивна повістка за 15 тисяч і «знижка для друзів» — в Одесі співробітник ТЦК розробив схему уникнення мобілізації

16:35, 6 серпня 2025
Посадовець ТЦК і його спільник продавали фіктивні повістки за 15 тисяч гривень, обіцяючи «звільнення» від мобілізації та вільне пересування країною.
Фіктивна повістка за 15 тисяч і «знижка для друзів» — в Одесі співробітник ТЦК розробив схему уникнення мобілізації
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В Одесі правоохоронці викрили злочинну схему торгівлі фіктивними повістками. За 15 тисяч гривень фігуранти обіцяли «звільнення» від мобілізації та безперешкодне пересування країною. До злочину причетні посадовець одного з районних ТЦК та його спільник. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, 33-річний начальник групи забезпечення одного з ТЦК Одеси залучив до співпраці 56-річного місцевого жителя, який шукав охочих ухилитися від мобілізації.

У червні вони організували зустріч з «клієнтом», якому запропонували фіктивну повістку за 15 тисяч гривень, яка б дозволяла протягом місяця безперешкодно пересуватися територією країни та уникати проблем під час перевірки військово-облікових документів. 

Згодом, за отриманням коштів і передачею документів військовослужбовець направив свого спільника. Той, у свою чергу, запропонував клієнту оформити аналогічні повістки й для друзів — зі «знижкою» у 1 000 гривень на кожну.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку обох ділків після того, як посадовець через спільника передав тому самому «клієнту» ще шість повісток і отримав за них гроші. 

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави: військовослужбовцю — в розмірі 1 мільйона гривень, його спільнику — 500 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

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