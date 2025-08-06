Кабмін призначив Олександра Білоуса та Людмилу Кравченко заступниками міністра юстиції

Уряд також зробив кадрові перестановки в інших відомствах.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів України 6 серпня провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень.

Уряд призначив двох заступників міністра юстиції України — Олександра Білоуса та Людмилу Кравченко.

Також Кабмін призначив Павла Карташова заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, а Тетяну Кірієнко заступником Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Крім того, уряд звільнив Оксану Осьмачко з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, а Артема Романюкова з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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