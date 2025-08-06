Кабмин назначил Александра Белоуса и Людмилу Кравченко заместителями министра юстиции

Правительство также провело кадровые перестановки в других ведомствах.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины 6 августа провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений.

Правительство назначило двух заместителей министра юстиции Украины — Александра Белоуса и Людмилу Кравченко.

Также Кабмин назначил Павла Карташова заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а Татьяну Кириенко — заместителем министра социальной политики, семьи и единства Украины.

Кроме того, правительство уволило Оксану Осмачко с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины, а Артема Романюкова — с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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