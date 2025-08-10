В Японии пенсионерам ограничили доступ к банкоматам - таким образом хотят бороться с мошенничеством

В Осаке искусственный интеллект будет ловить пенсионеров, говорящих по телефону возле банкоматов.

Фото: Carl Court / Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В японской Осаке для пожилых людей ввели запрет на разговоры по мобильному телефону во время пользования банкоматом. Как сообщает NHK, это решение должно защитить их от мошенников.

В Японии уже действовала рекомендация для пожилых граждан воздерживаться от телефонных разговоров возле банкоматов, однако официальный запрет введен впервые.

Самая распространенная мошенническая схема в стране — «Это я, это я», когда злоумышленники звонят пенсионерам, выдавая себя за родственников, и просят срочно перевести деньги.

Отныне операторы банкоматов должны будут размещать предупреждающие плакаты рядом с устройствами и устанавливать в них системы искусственного интеллекта, которые будут выявлять пожилых людей, разговаривающих по телефону. Запрет распространяется на всех жителей в возрасте от 65 лет.

Губернатор Осаки Хирофуми Есимура выразил надежду, что внесенные изменения помогут сократить количество мошеннических преступлений.

Он назвал такие схемы «ужасными» и наносящими не только материальный, но и моральный вред.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.