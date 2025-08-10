Практика судів
  1. У світі

В Японії пенсіонерам обмежили доступ до банкоматів — таким чином хочуть боротися з шахрайством

21:24, 10 серпня 2025
В Осаці штучний інтелект ловитиме пенсіонерів, які говорять по телефону біля банкоматів.
В Японії пенсіонерам обмежили доступ до банкоматів — таким чином хочуть боротися з шахрайством
Фото: Carl Court / Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У японській Осаці для людей похилого віку запровадили заборону на розмови по мобільному телефону під час користування банкоматом. Як повідомляє NHK, це рішення має захистити їх від шахраїв.

У Японії вже діяла рекомендація для літніх громадян утримуватися від телефонних розмов біля банкоматів, однак офіційна заборона запроваджена вперше.

Найпоширеніша шахрайська схема в країні — «Це я, це я», коли зловмисники телефонують пенсіонерам, видаючи себе за родичів, і просять терміново переказати гроші.

Відтепер оператори банкоматів повинні будуть розміщувати попереджувальні плакати поруч із пристроями та встановлювати в них системи штучного інтелекту, які виявлятимуть літніх людей, що говорять по телефону. Заборона поширюється на всіх жителів віком від 65 років.

Губернатор Осаки Хірофумі Йосімура висловив сподівання, що внесені зміни допоможуть зменшити кількість шахрайських злочинів.

Він назвав такі схеми «жахливими» та такими, що завдають не лише матеріальної, а й моральної шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай Японія штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду