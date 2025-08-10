В Японії пенсіонерам обмежили доступ до банкоматів — таким чином хочуть боротися з шахрайством

В Осаці штучний інтелект ловитиме пенсіонерів, які говорять по телефону біля банкоматів.

У японській Осаці для людей похилого віку запровадили заборону на розмови по мобільному телефону під час користування банкоматом. Як повідомляє NHK, це рішення має захистити їх від шахраїв.

У Японії вже діяла рекомендація для літніх громадян утримуватися від телефонних розмов біля банкоматів, однак офіційна заборона запроваджена вперше.

Найпоширеніша шахрайська схема в країні — «Це я, це я», коли зловмисники телефонують пенсіонерам, видаючи себе за родичів, і просять терміново переказати гроші.

Відтепер оператори банкоматів повинні будуть розміщувати попереджувальні плакати поруч із пристроями та встановлювати в них системи штучного інтелекту, які виявлятимуть літніх людей, що говорять по телефону. Заборона поширюється на всіх жителів віком від 65 років.

Губернатор Осаки Хірофумі Йосімура висловив сподівання, що внесені зміни допоможуть зменшити кількість шахрайських злочинів.

Він назвав такі схеми «жахливими» та такими, що завдають не лише матеріальної, а й моральної шкоди.

