В Киеве разворовали более 740 тыс грн при ремонте спортивной школы

Бывший директор детской спортивной школы «Козак» подозревается в растрате бюджетных средств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве бывшего директора детской спортивной школы «Козак» подозревают в растрате более 740 тысяч гривен, выделенных на ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что в ноябре 2024 года между директором коммунального учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Козак», подчиненного Департаменту молодежи и спорта КГГА, и строительной фирмой был заключен договор о проведении капитального ремонта.

По его завершении подрядчик предоставил заказчику отчетные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о объеме выполненных работ и стоимости использованных материалов.

Директор, зная, что работы выполнены не в полном объеме и с завышенной стоимостью, подписал акты, в результате чего исполнителю из местного бюджета были перечислены деньги.

«Согласно выводам судебных экспертиз, размер нанесенного ущерба местному бюджету территориальной громады города Киева превышает 740 тысяч гривен», — заявили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.