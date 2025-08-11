У Києві розікрали понад 740 тис грн при ремонті спортивної школи

Ексдиректор дитячої спортивної школи «Козак» підозрюється у розтраті бюджетних коштів.

У Києві колишнього директора дитячої спортивної школи «Козак» підозрюють у розтраті понад 740 тисяч гривень, виділених на ремонтні роботи. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що у листопаді 2024 року між директором комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», підпорядкованим Департаменту молоді та спорту КМДА, та будівельною фірмою було укладено договір щодо проведення капітального ремонту.

По його завершенню підрядник надав замовнику звітні документи, у які були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об’єму виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

Директор, будучи обізнаним, що роботи виконані не в повному обсязі та із завищеною вартістю, підписав акти, внаслідок чого виконавцю з місцевого бюджету було перераховано гроші.

«Відповідно до висновків судових експертиз - розмір завданих збитків місцевому бюджету територіальної громади міста Києва перевищує 740 тисяч гривень, - заявили у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

