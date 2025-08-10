Практика судов
Где можно ездить на электросамокате и как не попасть на штраф — на заметку украинцам

21:42, 10 августа 2025
В Украине установлены четкие правила пользования электросамокатами - от разрешенных мест движения и ограничения скорости до штрафов и уголовной ответственности за нарушение.
Где можно ездить на электросамокате и как не попасть на штраф — на заметку украинцам
Электросамокаты — удобный способ передвижения по городу, но для их использования существуют правила. Где можно ездить, какая скорость разрешена и какая ответственность грозит за нарушения — разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Управлять электросамокатом рекомендуется с 14 лет.

Где можно ездить на электросамокате

  • велосипедные дорожки
  • обочина или край дороги
  • парки и зоны отдыха.

Где запрещено ездить на электросамокате

  • тротуары
  • пешеходные переходы
  • проезжая часть (разрешено движение по крайнему правому краю дороги при отсутствии велодорожки или обочины).

Ограничение скорости

Максимально разрешенная скорость в населенных пунктах — 25 км/ч.

Правила передвижения на электросамокате:

  • запрещено перевозить пассажиров
  • запрещено управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • электросамокат должен быть исправным, со звуковым сигналом и оборудован светоотражателями.

Какая предусмотрена ответственность

Административная:

  • езда по тротуару или пешеходной дорожке с повреждением имущества — штраф 850 грн или лишение права управления на 6–12 месяцев
  • нарушение правил дорожного движения — штраф 340–680 грн
  • управление в состоянии опьянения — штраф 17 000–34 000 грн.

Уголовная ответственность

Если в результате нарушения человек получил телесные повреждения средней тяжести:

  • штраф 51 000–85 000 грн
  • или исправительные работы до 2 лет
  • или арест до 6 месяцев
  • или ограничение свободы до 3 лет с лишением прав на тот же срок.

