Где можно ездить на электросамокате и как не попасть на штраф — на заметку украинцам

21:42, 10 августа 2025
В Украине установлены четкие правила пользования электросамокатами - от разрешенных мест движения и ограничения скорости до штрафов и уголовной ответственности за нарушение.
Электросамокаты — удобный способ передвижения по городу, но для их использования существуют правила. Где можно ездить, какая скорость разрешена и какая ответственность грозит за нарушения — разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Управлять электросамокатом рекомендуется с 14 лет.
Где можно ездить на электросамокате
- велосипедные дорожки
- обочина или край дороги
- парки и зоны отдыха.
Где запрещено ездить на электросамокате
- тротуары
- пешеходные переходы
- проезжая часть (разрешено движение по крайнему правому краю дороги при отсутствии велодорожки или обочины).
Ограничение скорости
Максимально разрешенная скорость в населенных пунктах — 25 км/ч.
Правила передвижения на электросамокате:
- запрещено перевозить пассажиров
- запрещено управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- электросамокат должен быть исправным, со звуковым сигналом и оборудован светоотражателями.
Какая предусмотрена ответственность
Административная:
- езда по тротуару или пешеходной дорожке с повреждением имущества — штраф 850 грн или лишение права управления на 6–12 месяцев
- нарушение правил дорожного движения — штраф 340–680 грн
- управление в состоянии опьянения — штраф 17 000–34 000 грн.
Уголовная ответственность
Если в результате нарушения человек получил телесные повреждения средней тяжести:
- штраф 51 000–85 000 грн
- или исправительные работы до 2 лет
- или арест до 6 месяцев
- или ограничение свободы до 3 лет с лишением прав на тот же срок.
