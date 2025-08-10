Де можна їздити на електросамокаті та як не потрапити на штраф — на замітку українцям

21:42, 10 серпня 2025
В Україні встановлено чіткі правила користування електросамокатами — від дозволених місць руху та обмеження швидкості до штрафів і кримінальної відповідальності за порушення.
Електросамокати — зручний спосіб пересування містом, але для їх використання є правила. Де можна їздити, яка швидкість дозволена та яка відповідальність загрожує за порушення — роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Керувати електросамокатом рекомендується з 14 років.
Де можна їздити електросамокатом
- велосипедні доріжки
- узбіччя або край дороги
- парки та зони відпочинку.
Де заборонено їздити на електросамокаті
- тротуари
- пішохідні переходи
- проїзна частина (дозволено рухатися по крайньому правому краю дороги за відсутності велодоріжки або узбіччя).
Обмеження швидкості
Максимальна дозволена швидкість у населених пунктах — 25 км/год.
Правила пересування на електросамокаті:
- заборонено перевозити пасажирів
- заборонено керувати під дією алкоголю чи наркотичних засобів
- електросамокат має бути справним, зі звуковим сигналом, обладнаним світловідбивачами.
Яка передбачена відповідальність
Адміністративна:
- їзда тротуаром або пішохідною доріжкою з пошкодженням майна — штраф 850 грн або позбавлення права керування на 6–12 місяців
- порушення правил дорожнього руху — штраф 340–680 грн
- керування у стані сп’яніння — штраф 17 000–34 000 грн.
Кримінальна відповідальність
Якщо внаслідок порушення людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості:
- штраф 51 000–85 000 грн
- або виправні роботи до 2 років
- або арешт до 6 місяців
- або обмеження волі до 3 років з позбавленням прав на цей самий строк.
