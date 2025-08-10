Практика судів
  1. В Україні

Де можна їздити на електросамокаті та як не потрапити на штраф — на замітку українцям

21:42, 10 серпня 2025
В Україні встановлено чіткі правила користування електросамокатами — від дозволених місць руху та обмеження швидкості до штрафів і кримінальної відповідальності за порушення.
Де можна їздити на електросамокаті та як не потрапити на штраф — на замітку українцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Електросамокати — зручний спосіб пересування містом, але для їх використання є правила. Де можна їздити, яка швидкість дозволена та яка відповідальність загрожує за порушення — роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Керувати електросамокатом рекомендується з 14 років.

Де можна їздити електросамокатом

  • велосипедні доріжки
  • узбіччя або край дороги
  • парки та зони відпочинку.

Де заборонено їздити на електросамокаті

  • тротуари
  • пішохідні переходи
  • проїзна частина (дозволено рухатися по крайньому правому краю дороги за відсутності велодоріжки або узбіччя).

Обмеження швидкості

Максимальна дозволена швидкість у населених пунктах — 25 км/год.

Правила пересування на електросамокаті:

  • заборонено перевозити пасажирів
  • заборонено керувати під дією алкоголю чи наркотичних засобів
  • електросамокат має бути справним, зі звуковим сигналом, обладнаним світловідбивачами.

Яка передбачена відповідальність

Адміністративна:

  • їзда тротуаром або пішохідною доріжкою з пошкодженням майна — штраф 850 грн або позбавлення права керування на 6–12 місяців
  • порушення правил дорожнього руху — штраф 340–680 грн
  • керування у стані сп’яніння — штраф 17 000–34 000 грн.

Кримінальна відповідальність

Якщо внаслідок порушення людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості:

  • штраф 51 000–85 000 грн
  • або виправні роботи до 2 років
  • або арешт до 6 місяців
  • або обмеження волі до 3 років з позбавленням прав на цей самий строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду