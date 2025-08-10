Де можна їздити на електросамокаті та як не потрапити на штраф — на замітку українцям

В Україні встановлено чіткі правила користування електросамокатами — від дозволених місць руху та обмеження швидкості до штрафів і кримінальної відповідальності за порушення.

Електросамокати — зручний спосіб пересування містом, але для їх використання є правила. Де можна їздити, яка швидкість дозволена та яка відповідальність загрожує за порушення — роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Керувати електросамокатом рекомендується з 14 років.

Де можна їздити електросамокатом

велосипедні доріжки

узбіччя або край дороги

парки та зони відпочинку.

Де заборонено їздити на електросамокаті

тротуари

пішохідні переходи

проїзна частина (дозволено рухатися по крайньому правому краю дороги за відсутності велодоріжки або узбіччя).

Обмеження швидкості

Максимальна дозволена швидкість у населених пунктах — 25 км/год.

Правила пересування на електросамокаті:

заборонено перевозити пасажирів

заборонено керувати під дією алкоголю чи наркотичних засобів

електросамокат має бути справним, зі звуковим сигналом, обладнаним світловідбивачами.

Яка передбачена відповідальність

Адміністративна:

їзда тротуаром або пішохідною доріжкою з пошкодженням майна — штраф 850 грн або позбавлення права керування на 6–12 місяців

порушення правил дорожнього руху — штраф 340–680 грн

керування у стані сп’яніння — штраф 17 000–34 000 грн.

Кримінальна відповідальність

Якщо внаслідок порушення людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості:

штраф 51 000–85 000 грн

або виправні роботи до 2 років

або арешт до 6 місяців

або обмеження волі до 3 років з позбавленням прав на цей самий строк.

