Фиктивное трудоустройство мужчин для получения отсрочек – на Черниговщине разоблачили схему

Трое чиновников фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин, чтобы те получили отсрочку от мобилизации и зарплату.

В Черниговской области будут судить должностных лиц, которые фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин для получения отсрочек от призыва на службу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что директор государственного предприятия по предварительному сговору с заместителем председателя правления вышестоящего предприятия и начальником одного из филиалов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных граждан для последующего получения отсрочек от призыва на военную службу.

Так, по их указанию начальник филиала фиктивно оформил мужчин на должности водителей и рабочих предприятия.

Мужчины фактически проживали и работали в Киеве и области, и не выполняли возложенные на них служебные обязанности.

После подписания приказов о назначении на соответствующие должности списки военнообязанных рядового состава, работающих в филиале, направлялись в ТЦК для бронирования.

Подозреваемым удалось зачислить 11 мужчин на специальный воинский учет с правом отсрочки от призыва на военную службу на период мобилизации и военного времени.

Кроме того, фиктивно трудоустроенным лицам начислялась заработная плата, хотя они не выходили на работу.

Своевременное раскрытие схемы позволило предотвратить выплату из государственного бюджета необоснованно начисленных средств.

