Практика судов
  1. В Украине

Фиктивное трудоустройство мужчин для получения отсрочек – на Черниговщине разоблачили схему

23:59, 10 августа 2025
Трое чиновников фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин, чтобы те получили отсрочку от мобилизации и зарплату.
Фиктивное трудоустройство мужчин для получения отсрочек – на Черниговщине разоблачили схему
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области будут судить должностных лиц, которые фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин для получения отсрочек от призыва на службу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что директор государственного предприятия по предварительному сговору с заместителем председателя правления вышестоящего предприятия и начальником одного из филиалов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных граждан для последующего получения отсрочек от призыва на военную службу.

Так, по их указанию начальник филиала фиктивно оформил мужчин на должности водителей и рабочих предприятия.

Мужчины фактически проживали и работали в Киеве и области, и не выполняли возложенные на них служебные обязанности.

После подписания приказов о назначении на соответствующие должности списки военнообязанных рядового состава, работающих в филиале, направлялись в ТЦК для бронирования.

Подозреваемым удалось зачислить 11 мужчин на специальный воинский учет с правом отсрочки от призыва на военную службу на период мобилизации и военного времени.

Кроме того, фиктивно трудоустроенным лицам начислялась заработная плата, хотя они не выходили на работу.

Своевременное раскрытие схемы позволило предотвратить выплату из государственного бюджета необоснованно начисленных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура мобилизация отсрочка военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полная картина о гражданах будет собираться в единую систему «социальной сферы» – комитет рекомендовал принять закон

В новую систему «социальной сферы» смогут попасть персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров транспортных средств и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов.

Оклады в НАБУ, НАПК, АРМА и БЭБ будут считать в орудийных величинах – комитет рекомендовал законопроект к принятию

При подсчете окладов в ряде госорганов будут использовать орудийную величину – комитет социальной политики рекомендовал законопроект к принятию за основу.

Генпрокурор может получить право присваивать ранги прокурорам — законопроект

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас вместе с коллегами предлагают вернуть аналог классных чинов в прокуратуру — ранги.

Участникам боевых действий предложат устраиваться в госсектор на должности без конкурса — Третьякова

Галина Третьякова рассказала о подготовке законопроекта, которым предлагается убрать собеседования для УБД, а до возобновления конкурсов на госслужбу — устраивать их в госсектор автоматически.

В парламенте предлагают изменить основания для неотложных обысков без санкции суда

Депутаты предлагают изменить основания для обысков без определения суда и предусмотреть, что изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату, если следственный судья не легализует этот обыск постфактум.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду