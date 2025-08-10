Фіктивне працевлаштування чоловіків для отримання відстрочок — на Чернігівщині викрили схему

Троє посадовців фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків, щоб ті отримали відстрочку від мобілізації та зарплату.

На Чернігівщині судитимуть посадовців, які фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків для отримання відстрочок від призову на службу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що директор державного підприємства за попередньою змовою із заступником голови правління вищого підприємства та начальником однієї з філій, організували схему з фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних громадян для подальшого отримання відстрочок від призову на військову службу.

Так, за вказівкою начальник філії фіктивно працевлаштував чоловіків на посади водіїв та робітників підприємства.

Чоловіки фактично проживали й працювали у Києві та області, і не виконували покладені на них службові обов’язки.

Після підписання наказів про призначення на відповідні посади, списки військовозобов’язаних рядового складу, працюючих в філії, направлялися до ТЦК для бронювання.

Підозрюваним вдалося зарахувати 11 чоловіків на спеціальний військовий облік з правом відстрочки від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час.

Крім того, фіктивно працевлаштованим особам нараховувалася заробітна плата, хоча вони не виходили на роботу.

Вчасне викриття схеми дозволило запобігти виплаті з державного бюджету безпідставно нарахованих коштів.

