В Винницкой области будут судить адвоката, который организовал схему завладения землей по поддельным дубликатам завещаний

Адвоката и двух чиновников сельсовета будут судить за организацию схемы незаконного завладения 50 га земли умерших стоимостью более 4 млн грн.

В Винницкой области дело адвоката и двух должностных лиц сельского совета Хмельницкого района, которые организовали схему незаконного завладения 50 га паев умерших, направлено в суд. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что адвокат организовал схему незаконного выбытия земельных участков сельскохозяйственного назначения из частной собственности.

К противоправным действиям он привлек должностных лиц старостинского округа сельского совета Хмельницкого района.

В течение 2022–2024 годов по указаниям адвоката староста и делопроизводитель вносили недостоверные сведения в официальную документацию — журналы регистрации нотариальных действий о выдаче завещаний от имени умерших лиц, справки о месте регистрации на день смерти, наследственный реестр, а также подделывали дубликаты завещаний.

В результате таких неправомерных действий право собственности на 19 невостребованных земельных участков умерших общей площадью почти 50 га и оценочной стоимостью более 4 млн грн незаконно получили 11 человек, в том числе и делопроизводитель сельского совета.

Действия участников организованной группы квалифицированы по статьям 190, 209, 358, 362, 364, 366 УК Украины.

