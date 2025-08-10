Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области будут судить адвоката, который организовал схему завладения землей по поддельным дубликатам завещаний

23:00, 10 августа 2025
Адвоката и двух чиновников сельсовета будут судить за организацию схемы незаконного завладения 50 га земли умерших стоимостью более 4 млн грн.
В Винницкой области будут судить адвоката, который организовал схему завладения землей по поддельным дубликатам завещаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области дело адвоката и двух должностных лиц сельского совета Хмельницкого района, которые организовали схему незаконного завладения 50 га паев умерших, направлено в суд. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что адвокат организовал схему незаконного выбытия земельных участков сельскохозяйственного назначения из частной собственности.

К противоправным действиям он привлек должностных лиц старостинского округа сельского совета Хмельницкого района.

В течение 2022–2024 годов по указаниям адвоката староста и делопроизводитель вносили недостоверные сведения в официальную документацию — журналы регистрации нотариальных действий о выдаче завещаний от имени умерших лиц, справки о месте регистрации на день смерти, наследственный реестр, а также подделывали дубликаты завещаний.

В результате таких неправомерных действий право собственности на 19 невостребованных земельных участков умерших общей площадью почти 50 га и оценочной стоимостью более 4 млн грн незаконно получили 11 человек, в том числе и делопроизводитель сельского совета.

Действия участников организованной группы квалифицированы по статьям 190, 209, 358, 362, 364, 366 УК Украины.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура адвокат Винница обвинительный акт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полная картина о гражданах будет собираться в единую систему «социальной сферы» – комитет рекомендовал принять закон

В новую систему «социальной сферы» смогут попасть персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров транспортных средств и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов.

Оклады в НАБУ, НАПК, АРМА и БЭБ будут считать в орудийных величинах – комитет рекомендовал законопроект к принятию

При подсчете окладов в ряде госорганов будут использовать орудийную величину – комитет социальной политики рекомендовал законопроект к принятию за основу.

Генпрокурор может получить право присваивать ранги прокурорам — законопроект

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас вместе с коллегами предлагают вернуть аналог классных чинов в прокуратуру — ранги.

Участникам боевых действий предложат устраиваться в госсектор на должности без конкурса — Третьякова

Галина Третьякова рассказала о подготовке законопроекта, которым предлагается убрать собеседования для УБД, а до возобновления конкурсов на госслужбу — устраивать их в госсектор автоматически.

В парламенте предлагают изменить основания для неотложных обысков без санкции суда

Депутаты предлагают изменить основания для обысков без определения суда и предусмотреть, что изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату, если следственный судья не легализует этот обыск постфактум.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду