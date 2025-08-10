Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині судитимуть адвоката, який організував схему заволодіння землею за підробленими дублікатами заповітів

23:00, 10 серпня 2025
Адвоката та двох посадовців сільради судитимуть за організацію схеми незаконного заволодіння 50 га землі померлих вартістю понад 4 млн грн.
На Вінниччині судитимуть адвоката, який організував схему заволодіння землею за підробленими дублікатами заповітів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині справу адвоката двох посадових осіб сільської ради Хмільницького району, які організували схему незаконного заволодіння 50 га паїв померлих, скеровано до суду. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що адвокат організував схему незаконного вибуття земельних ділянок сільськогосподарського призначенні з приватної власності.

До протиправних дій залучив посадових осіб старостинського округу сільської ради Хмільницького району.

Упродовж 2022 – 2024 років за вказівками адвоката староста і діловод вносили недостовірні відомості в офіційну документацію – журнали реєстрації нотаріальних дій про видачу заповітів від імені померлих осіб, довідки про місце реєстрації на день смерті, спадкового реєстру та підробляли дублікати заповітів.

Унаслідок таких неправомірних дій право власності на 19 невитребуваних земельних ділянок померлих площею майже 50 га оціночною вартістю понад 4 млн грн незаконно набули 11 людей, в тому числі і діловод сільської ради.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за статтями  190, 209, 358, 362, 364, 366 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура адвокат Вінниця обвинувальний акт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду