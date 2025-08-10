На Вінниччині судитимуть адвоката, який організував схему заволодіння землею за підробленими дублікатами заповітів

Адвоката та двох посадовців сільради судитимуть за організацію схеми незаконного заволодіння 50 га землі померлих вартістю понад 4 млн грн.

На Вінниччині справу адвоката двох посадових осіб сільської ради Хмільницького району, які організували схему незаконного заволодіння 50 га паїв померлих, скеровано до суду. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що адвокат організував схему незаконного вибуття земельних ділянок сільськогосподарського призначенні з приватної власності.

До протиправних дій залучив посадових осіб старостинського округу сільської ради Хмільницького району.

Упродовж 2022 – 2024 років за вказівками адвоката староста і діловод вносили недостовірні відомості в офіційну документацію – журнали реєстрації нотаріальних дій про видачу заповітів від імені померлих осіб, довідки про місце реєстрації на день смерті, спадкового реєстру та підробляли дублікати заповітів.

Унаслідок таких неправомірних дій право власності на 19 невитребуваних земельних ділянок померлих площею майже 50 га оціночною вартістю понад 4 млн грн незаконно набули 11 людей, в тому числі і діловод сільської ради.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за статтями 190, 209, 358, 362, 364, 366 КК України.

