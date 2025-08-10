В Кривом Роге разоблачили медика на взятке $5 тысяч за фиктивные документы для отсрочки от военной службы

Врач-терапевт с сообщником организовали схему «помощи» мужчинам, желающим оформить отсрочку от прохождения военной службы.

В Кривом Роге разоблачили медика и его сообщника, которые требовали 5 тысяч долларов взятки за фиктивные документы для отсрочки от военной службы. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, врач-терапевт одного из медучреждений города и местный житель организовали схему «помощи» мужчинам, желавшим оформить отсрочку от прохождения военной службы.

Житель Кривого Рога нашел военнообязанного и предложил ему за вознаграждение «решить вопрос» по подготовке фиктивных медицинских документов.

Роль терапевта заключалась во влиянии на заведующего неврологическим отделением относительно пребывания мужчины на стационарном лечении, прохождения обследований и предоставления фиктивных медицинских заключений о непригодности к службе.

Стоимость «услуги» подозреваемые оценили в 5 тысяч долларов.

После получения неправомерной выгоды фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе обысков изъяты документация, черновые записи и деньги.

Прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении врача от занимаемой должности.

