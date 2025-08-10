Практика судів
У Кривому Розі викрили медика на хабарі $5 тисяч за фіктивні документи для відстрочки від військової служби

22:29, 10 серпня 2025
Лікар-терапевт зі спільником організували схему «допомоги» чоловікам, які хотіли оформити відстрочку від проходження військової служби.
У Кривому Розі викрито медика і його спільника, які вимагали 5 тисяч доларів хабара за фіктивні документи для відстрочки від військової служби. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар-терапевт одного з медзакладів міста та місцевий мешканець організували схему «допомоги» чоловікам, які хотіли оформити відстрочку від проходження військової служби.

Мешканець Кривого Рогу підшукав військовозобов’язаного та запропонував йому за винагороду «вирішити питання» щодо підготовки фіктивних медичних документів.

Роль терапевта полягала у впливі на завідувача неврологічним відділенням щодо перебування чоловіка на стаціонарному лікуванні, проходження обстежень та надання фіктивних медичних висновків про непридатність до служби.

Вартість «послуги» підозрювані оцінили у 5 тисяч доларів.

Після отримання неправомірної вигоди фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході обшуків вилучено документацію, чорнові записи та гроші.

Прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення лікаря від займаної посади.

прокуратура держслужбовці ЗСУ армія Кривий Ріг мобілізація відстрочка військовозобов'язаний військова служба

Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

