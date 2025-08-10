У Кривому Розі викрили медика на хабарі $5 тисяч за фіктивні документи для відстрочки від військової служби

Лікар-терапевт зі спільником організували схему «допомоги» чоловікам, які хотіли оформити відстрочку від проходження військової служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кривому Розі викрито медика і його спільника, які вимагали 5 тисяч доларів хабара за фіктивні документи для відстрочки від військової служби. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар-терапевт одного з медзакладів міста та місцевий мешканець організували схему «допомоги» чоловікам, які хотіли оформити відстрочку від проходження військової служби.

Мешканець Кривого Рогу підшукав військовозобов’язаного та запропонував йому за винагороду «вирішити питання» щодо підготовки фіктивних медичних документів.

Роль терапевта полягала у впливі на завідувача неврологічним відділенням щодо перебування чоловіка на стаціонарному лікуванні, проходження обстежень та надання фіктивних медичних висновків про непридатність до служби.

Вартість «послуги» підозрювані оцінили у 5 тисяч доларів.

Після отримання неправомірної вигоди фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У ході обшуків вилучено документацію, чорнові записи та гроші.

Прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення лікаря від займаної посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.