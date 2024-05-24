Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розгляне

15:04, 24 травня 2024
Ради суддів планує розглянути вісім питань.
30 травня в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомили на офіційному сайті РСУ.
На порядок денний попередньо винесено 8 питань:
- Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».
- Щодо деяких питань зарахування до стажу роботи на посаді судді.
- Про внесення змін до Положення про помічника судді.
- Про порядок надання компенсації суддям та працівникам апарату суду у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.
- Про погодження змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів
- Щодо відновлення публічного доступу до декларацій суддів та суддівського досьє на сайті ВККСУ.
- Щодо конфлікту інтересів у діяльності членів ВККСУ.
- Про заохочення.
Засідання Ради суддів України почнеться о 10:00 30 травня в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
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