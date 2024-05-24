Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розгляне

Ради суддів планує розглянути вісім питань.

30 травня в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомили на офіційному сайті РСУ.

На порядок денний попередньо винесено 8 питань:

Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України». Щодо деяких питань зарахування до стажу роботи на посаді судді. Про внесення змін до Положення про помічника судді. Про порядок надання компенсації суддям та працівникам апарату суду у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці. Про погодження змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів Щодо відновлення публічного доступу до декларацій суддів та суддівського досьє на сайті ВККСУ. Щодо конфлікту інтересів у діяльності членів ВККСУ. Про заохочення.

Засідання Ради суддів України почнеться о 10:00 30 травня в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

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