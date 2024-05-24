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Верховный Суд не нашел правовых оснований для отмены предписания Председателю НАЗЯВО

20:27, 24 мая 2024
Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу НАЗЯВО.
Верховный Суд не нашел правовых оснований для отмены предписания Председателю НАЗЯВО
Источник фото: Андрей Шестак
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Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), в котором оно просило отменить постановление Шестого апелляционного административного суда.

Как сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, суд кассационной инстанции поддержал принципиальную позицию НАПК о том, что НАЗЯВО является государственным органом в понимании ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», на должностных лиц которого распространяются его требования, ведь оно реализует властные управленческие функции, имеющие общегосударственное значение и распространяются на неограниченный круг лиц.

В связи с этим, объясняют в НАПК, Верховный Суд не нашел правовых оснований для отмены обжалуемого предписания.

В июле 2021 года НАПК внесло Председателю НАЗЯВО предписание № 32-05/67/21 – обеспечить выполнение требований ст. 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» путем устранения отношений прямого подчинения между заместителем министра образования и науки Украины Михаилом Винницким и его женой.

Не соглашаясь с этим предписанием, НАЗЯВО обратилось в суд с исковым заявлением о признании его противоправным и отмене.

В октябре 2022 года Окружной административный суд города Киева иск НАЗЯВО удовлетворил в полном объеме, а уже в августе 2023 года Шестой апелляционный административный суд отменил его по жалобе НАПК.

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