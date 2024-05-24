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Списки на бронирование, поступившие в Генштаб до 10 мая, согласует Генштаб ВСУ

15:18, 24 мая 2024
Кабмин урегулировал вопрос передачи полномочий по согласованию списков забронированных от Генштаба в Минобороны.
Списки на бронирование, поступившие в Генштаб до 10 мая, согласует Генштаб ВСУ
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Как известно, 8 мая Кабмин внес изменения в порядок бронирования, согласно которым передал полномочия согласования списков на бронирование от Генштаба ВСУ в Министерство обороны.

В частности, определено, что бронирование военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в частности на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, согласованными Минобороны. Ранее такое согласование осуществлял Генштаб.

24 мая Правительство решило все же уточнить, как быть с теми списками, которые были представлены до 10 мая. Их согласование завершит Генштаб

Так, внесены изменения в постановление КМУ от 8.05.2024 №520 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. №76».

Установлено, что бронирование военнообязанных по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, которые поступили на согласование в Генеральный штаб Вооруженных Сил до 10 мая 2024 г., осуществляется по указанным спискам, согласованным Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Автор: Наталья Мамченко

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