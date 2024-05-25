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Гражданин Узбекистана незаконно проживал в Ровно более 10 лет

07:00, 25 мая 2024
Иностранца, проживавшего в Ровно с 2012 года без документов, подтверждающих законность его пребывания в Украине, теперь принудительно выдворят за пределы государства.
Гражданин Узбекистана незаконно проживал в Ровно более 10 лет
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В Ровенской области задержали гражданина Узбекистана, который нелегально проживал на территории Украины. Мужчину должны выдворить за пределы государства принудительно. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что иностранец проживал в Ровно с 2012 года без документов, подтверждающих законность его пребывания на территории Украины.

В прошлом мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, после чего было принято решение о принудительном возвращении его в страну происхождения. Впрочем, территорию Украины он так не оставил.

Нелегала поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

После оформления соответствующих документов его депортируют.

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