Разглашение данных досудебного расследования: в НАБУ и САП сделали заявления

НАБУ и САП сообщили, что проинформируют общество о результатах расследования фактов разглашения данных досудебного расследования.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что достигли совместного видения организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследование фактов разглашения данных досудебного расследования. Соответствующие заявления появились в пресс-службах ведомств.

Там подчеркнули, что «слаженная работа обоих институтов перед любыми вызовами является залогом достижения результатов в противодействии топ-коррупции, которых ожидает украинское общество».

«Оба органа были созданы с целью, чтобы в Украине исчезло понятие неприкосновенных фамилий или должностей. Наша главная задача сейчас — принять все необходимые меры, чтобы сохранить и приумножить доверие к совместной работе и результатам», - говорится в заявлении.

Отмечается, что оба института остаются верными главной цели создания и продолжают реализовывать свои полномочия для обеспечения неотвратимости наказания за высокопоставленную коррупцию.

НАБУ и САП добавляют, что поинформируют общество о результатах указанного расследования.

Ранее в САП объяснили, проводили ли обыски в Национальном антикоррупционном бюро.

Добавим, Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на сообщения СМИ о проведении обысков.

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