Украинские организации попали под кибератаку из-за программы SuperOps RMM

Украинские организации стали мишенью киберпреступников, которые используют программу удаленного доступа SuperOps RMM для незаконного доступа к информационным системам. Об этом предупреждает Центр киберзащиты Украины (CERT-UA).
Киберзлоумышленники используют легитимную программу SuperOps RMM с целью незаконного доступа к компьютерным системам украинских организаций. CERT-UA рекомендует принять ряд мер для защиты от потенциальных кибератак.
Среди рекомендаций:
Действия CERT-UA указывают на необходимость повышения киберзащиты для украинских компаний и организаций в связи с растущей угрозой кибератак.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.