Украинские организации попали под кибератаку из-за программы SuperOps RMM

Киберпреступники используют SuperOps RMM для атак для доступа к компьютерным системам.

Украинские организации стали мишенью киберпреступников, которые используют программу удаленного доступа SuperOps RMM для незаконного доступа к информационным системам. Об этом предупреждает Центр киберзащиты Украины (CERT-UA).

Киберзлоумышленники используют легитимную программу SuperOps RMM с целью незаконного доступа к компьютерным системам украинских организаций. CERT-UA рекомендует принять ряд мер для защиты от потенциальных кибератак.

Среди рекомендаций:

Проверьте, нет ли активности с доменов .superops.com и .superops.ai, если вы не используете программу SuperOps RMM.

Соблюдайте правила кибергигиены: учите сотрудников не открывать подозрительные письма, устанавливайте антивирусное программное обеспечение, регулярно обновляйте операционные системы.

Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно, не используйте один и тот же пароль для разных сервисов.

Создайте резервные копии данных, чтобы в случае кибератаки избежать потери важной информации.

Действия CERT-UA указывают на необходимость повышения киберзащиты для украинских компаний и организаций в связи с растущей угрозой кибератак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.