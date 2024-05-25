Українські організації потрапили під кібератаку через програму SuperOps RMM

Українські організації стали мішенню кіберзлочинців, які використовують програму віддаленого доступу SuperOps RMM для незаконного доступу до інформаційних систем. Про це попереджає Центр кіберзахисту України (CERT-UA).
Кіберзловмисники використовують легітимну програму SuperOps RMM з метою незаконного доступу до комп'ютерних систем українських організацій. CERT-UA рекомендує вжити низку заходів для захисту від потенційних кібератак.
Серед рекомендацій:
Дії CERT-UA вказують на необхідність підвищення кіберзахисту для українських компаній та організацій у зв'язку зі зростаючою загрозою кібератак.
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