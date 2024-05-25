Українські організації потрапили під кібератаку через програму SuperOps RMM

Кіберзлочинці використовують SuperOps RMM для атак задля доступу до комп'ютерних систем.

Українські організації стали мішенню кіберзлочинців, які використовують програму віддаленого доступу SuperOps RMM для незаконного доступу до інформаційних систем. Про це попереджає Центр кіберзахисту України (CERT-UA).

Кіберзловмисники використовують легітимну програму SuperOps RMM з метою незаконного доступу до комп'ютерних систем українських організацій. CERT-UA рекомендує вжити низку заходів для захисту від потенційних кібератак.

Серед рекомендацій:

Перевірте, чи немає активності з доменів .superops.com та .superops.ai, якщо ви не використовуєте програму SuperOps RMM.

Дотримуйтесь правил кібергігієни: навчайте співробітників не відкривати підозрілі листи, встановлюйте антивірусне програмне забезпечення, регулярно оновлюйте операційні системи.

Використовуйте надійні паролі та змінюйте їх регулярно, не використовуйте один і той же пароль для різних сервісів.

Створіть резервні копії даних, щоб у разі кібератаки уникнути втрати важливої інформації.

Дії CERT-UA вказують на необхідність підвищення кіберзахисту для українських компаній та організацій у зв'язку зі зростаючою загрозою кібератак.

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