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Українські організації потрапили під кібератаку через програму SuperOps RMM

00:07, 25 травня 2024
Кіберзлочинці використовують SuperOps RMM для атак задля доступу до комп'ютерних систем.
Українські організації потрапили під кібератаку через програму SuperOps RMM
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Українські організації стали мішенню кіберзлочинців, які використовують програму віддаленого доступу SuperOps RMM для незаконного доступу до інформаційних систем. Про це попереджає Центр кіберзахисту України (CERT-UA).

Кіберзловмисники використовують легітимну програму SuperOps RMM з метою незаконного доступу до комп'ютерних систем українських організацій. CERT-UA рекомендує вжити низку заходів для захисту від потенційних кібератак.

Серед рекомендацій:

  • Перевірте, чи немає активності з доменів .superops.com та .superops.ai, якщо ви не використовуєте програму SuperOps RMM.
  • Дотримуйтесь правил кібергігієни: навчайте співробітників не відкривати підозрілі листи, встановлюйте антивірусне програмне забезпечення, регулярно оновлюйте операційні системи.
  • Використовуйте надійні паролі та змінюйте їх регулярно, не використовуйте один і той же пароль для різних сервісів.
  • Створіть резервні копії даних, щоб у разі кібератаки уникнути втрати важливої інформації.

Дії CERT-UA вказують на необхідність підвищення кіберзахисту для українських компаній та організацій у зв'язку зі зростаючою загрозою кібератак.

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