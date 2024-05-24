Керівник окупаційного відділу поліції на Херсонщині заочно отримав тюремний строк

Засуджений пішов на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду так званого «начальника отдела полиции города Каховка».

На Херсонщині судили колаборанта, який пішов на співпрацю з окупаційною «владою» та добровільно обійняв посаду так званого «начальника отдела полиции города Каховка». Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Чоловіку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, займатися правоохоронною діяльністю аналогічним строком.

Колаборант на псевдопосаді сприяв встановленню та функціонуванню правоохоронної системи держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.