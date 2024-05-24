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Керівник окупаційного відділу поліції на Херсонщині заочно отримав тюремний строк

23:49, 24 травня 2024
Засуджений пішов на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду так званого «начальника отдела полиции города Каховка».
Керівник окупаційного відділу поліції на Херсонщині заочно отримав тюремний строк
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На Херсонщині судили колаборанта, який  пішов на співпрацю з окупаційною «владою» та добровільно обійняв посаду так званого «начальника отдела полиции города Каховка». Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Чоловіку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, займатися правоохоронною діяльністю аналогічним строком.

Колаборант на псевдопосаді сприяв встановленню та функціонуванню правоохоронної системи держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

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