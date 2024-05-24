Плив річкою без ознак життя: прикордонники виявили потопельника у Тисі

На Закарпатті з Тиси витягли тіло місцевого жителя.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Під час патрулювання українсько-румунського кордону в Закарпатській області прикордонники виявили тіло чоловіка у річці Тиса. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час регулярного патрулювання прикордонний наряд відділу «Тячів» Мукачівського прикордонного загону помітив тіло людини у воді річки. Тіло потопельника несло течією вздовж берега. Прикордонники негайно викликали на місце події співробітників ДСНС та Нацполіції.

Під час операції по вилученню тіла, на певному етапі вдалося зупинити потопельника і доставити його на берег. З’ясувалося, що чоловік, який загинув у річці, був місцевим та народився у 1975 році.

Обставини, що призвели до трагічної події, наразі встановлюються в рамках слідства. Прикордонна служба співпрацює з правоохоронними органами для розкриття всіх обставин цього інциденту.

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