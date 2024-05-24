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Плыл по реке без признаков жизни: пограничники обнаружили утопленника в Тисе

23:31, 24 мая 2024
На Закарпатье из Тисы вытащили тело местного жителя.
Плыл по реке без признаков жизни: пограничники обнаружили утопленника в Тисе
Источник фото: dpsu.gov.ua
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Во время патрулирования украинско-румынской границы в Закарпатской области пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время регулярного патрулирования пограничный наряд отдела «Тячев» Мукачевского пограничного отряда заметил тело человека в воде реки. Тело утопленника несло течением вдоль берега. Пограничники немедленно вызвали на место происшествия сотрудников ГСЧС и Нацполиции.

Во время операции по изъятию тела, на определенном этапе удалось остановить утопленника и доставить его на берег. Выяснилось, что мужчина, который погиб в реке, был местным и родился в 1975 году.

Обстоятельства, приведшие к трагическому событию, сейчас устанавливаются в рамках следствия. Пограничная служба сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия всех обстоятельств этого инцидента.

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