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Кабмин исключил каннабис из списка особо опасных наркотических средств

17:55, 24 мая 2024
Каннабис исключили из списка тяжелых наркотиков в связи с легализацией медицинского каннабиса.
Кабмин исключил каннабис из списка особо опасных наркотических средств
Источник фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса исключены из списка особо опасных наркотических средств, обращение которых запрещено. Также из списка опасных психотропных веществ исключен тетрагидроканнабинол.

Теперь они включены в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, обращение которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике.

Изменения вступают в силу с 16.08.2024.

Кроме того установлено, что с 16.02.2027 предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не превышает 0,3 процента.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Он вступил в силу 16 февраля и будет введен в действие через шесть месяцев.

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне КМУ, Минздрав, другие министерства и центральные органы исполнительной власти имеют три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом.

В Минздраве отмечали, что активно работают над их разработкой, чтобы на момент введения в действие Закона для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы, а лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам.

Закон предусматривает, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен исключительно по электронному рецепту врача в соответствии с медицинскими показаниями.

Использование растений рода конопли (Cannabis) в других, кроме медицинских и промышленных целей, научной и научно-технической деятельности, остается под запретом.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

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