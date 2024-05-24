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Есть ли угроза для Украины со стороны Приднестровья — объяснили в Силах обороны юга

23:13, 24 мая 2024
Дмитрий Плетенчук отметил, что в непризнанном Приднестровье нет достаточного количества гарнизона, чтобы проводить наступательные действия.
Есть ли угроза для Украины со стороны Приднестровья — объяснили в Силах обороны юга
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Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем остается стабильной и контролируемой. В настоящее время у гарнизонов, находящихся в этом регионе, нет ресурсов для наступления на украинские земли, сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, этот регион существует без источников пополнения ресурсов.

"На самом деле там нет достаточного количества гарнизона, чтобы какие-то наступательные действия проводить, это во-первых. И во-вторых, они отрезаны от поставок. Потому что у них нет возможности перебрасывать туда силы, нет возможности пополнять", — сказал Плетенчук.

Несмотря на то, что активной угрозы нет, украинские войска продолжают выполнять контроль за этим участком границы.

Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация в западной части Одесской области под контролем, и у врага нет достаточных ресурсов или численности, чтобы ощутимо повлиять на ситуацию.

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