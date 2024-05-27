Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

07:55, 27 мая 2024
Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров
При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица
Источник фото: lvivoblrada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде готовятся внести изменения для автовладельцев. Речь идет о рекомендации профильного комитета одобрить законопроект 9504 о доступе к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения. Сам законопроект был внесен еще в июле 2023 года, однако профильный комитет парламента дал заключение о принятии за основу только 23 мая этого года.

Итак, в Законе Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус» установят, что территориальные органы Министерства внутренних дел Украины во время обращения лиц о предоставлении административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств имеют право на получение из Демографического реестра информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

  • имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);
  • дата рождения;
  • место рождения;
  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;
  • реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;
  • уникальный номер записи в Реестре;
  • оцифрованный образ лица.

Также законопроектом предусмотрены изменения в Закон «О дорожном движении»:

  • в части наделения Кабинета Министров полномочиями определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств, с информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности, из Единого государственного демографического реестра, а также объема такой информации;
  • в части предоставления права территориальным органам МВД на получение из реестров и баз данных государственных органов (в том числе из Единого государственного демографического реестра) информации, необходимой для допуска граждан к управлению транспортными средствами;
  • в части предоставления права территориальным органам Министерства внутренних дел Украины на получение из реестров и баз данных государственных органов (в частности, из Единого государственного демографического реестра) информации, необходимой для государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.

Так, территориальные органы МВД во время обращения лиц по получению административных услуг по регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств получат право на получение информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления таких административных услуг, с информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в том числе из Единого государственного демографического реестра.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Депутаты одобрили расширение полномочий органов финансового контроля – они смогут собирать персональные данные для наложения взысканий

Парламент одобрил расширение полномочий органов финансового контроля по сбору персональных данных граждан и информации с ограниченным доступом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду