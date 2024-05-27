При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Источник фото: lvivoblrada.gov.ua

В Верховной Раде готовятся внести изменения для автовладельцев. Речь идет о рекомендации профильного комитета одобрить законопроект 9504 о доступе к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения. Сам законопроект был внесен еще в июле 2023 года, однако профильный комитет парламента дал заключение о принятии за основу только 23 мая этого года.

Итак, в Законе Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус» установят, что территориальные органы Министерства внутренних дел Украины во время обращения лиц о предоставлении административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств имеют право на получение из Демографического реестра информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

дата рождения;

место рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;

уникальный номер записи в Реестре;

оцифрованный образ лица.

Также законопроектом предусмотрены изменения в Закон «О дорожном движении»:

в части наделения Кабинета Министров полномочиями определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств, с информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности, из Единого государственного демографического реестра, а также объема такой информации;

в части предоставления права территориальным органам МВД на получение из реестров и баз данных государственных органов (в том числе из Единого государственного демографического реестра) информации, необходимой для допуска граждан к управлению транспортными средствами;

в части предоставления права территориальным органам Министерства внутренних дел Украины на получение из реестров и баз данных государственных органов (в частности, из Единого государственного демографического реестра) информации, необходимой для государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.

Так, территориальные органы МВД во время обращения лиц по получению административных услуг по регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств получат право на получение информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления таких административных услуг, с информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в том числе из Единого государственного демографического реестра.

Автор: Наталья Мамченко

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