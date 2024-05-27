Під час перереєстрації авто і отримання водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя

Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

Джерело фото: lvivoblrada.gov.ua

У Верховній Раді готуються внести зміни для автовласників. Йдеться про рекомендацію профільного комітету схвалити законопроект 9504 щодо доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху. Сам законопроект був внесений ще у липні 2023 року, однак профільний комітет парламенту надав висновок про прийняття за основу лише 23 травня цього року.

Отже, у Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» встановлять, що територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України під час звернення осіб щодо надання адміністративних послуг з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів мають право на отримання з Демографічного реєстру інформації, у тому числі для здійснення її перевірки, необхідної для надання цих адміністративних послуг, а саме:

ім’я особи (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);

дата народження;

місце народження;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

унікальний номер запису в Реєстрі;

відцифрований образ обличчя особи.

Також законопроектом передбачені зміни до Закону «Про дорожній рух»:

в частині наділення Кабінету Міністрів повноваженнями визначати порядок отримання інформації, у тому числі для здійснення її перевірки, необхідної для надання адміністративних послуг з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, з інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) органів виконавчої влади, інших державних органів, зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру, а також обсягу такої інформації;

в частині надання права територіальним органам МВС на отримання з реєстрів та баз даних державних органів (зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру) інформації, необхідної для допуску громадян до керування транспортними засобами;

в частині надання права територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України на отримання з реєстрів та баз даних державних органів (зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру) інформації, необхідної для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Так, територіальні органи МВС під час звернення осіб щодо отримання адміністративних послуг з реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів отримають право на отримання інформації, у тому числі для здійснення її перевірки, необхідної для надання таких адміністративних послуг, з інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) органів виконавчої влади, інших державних органів, зокрема з Єдиного державного демографічного реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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