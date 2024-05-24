Чи можна звільнити матір дитини з інвалідністю під час дії воєнного стану, – пояснення

За ініціативою роботодавця звільнення неможливе, проте є нюанс.

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Управління інспекційної діяльності у Житомирській області відповіло на питання про можливість звільнення жінки, яка має дитину з інвалідністю, під час дії воєнного стану. Згідно зі статтею 184 Кодексу законів про працю України, вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років або до шести років, якщо у дитини встановлений інвалідний статус, а також одинокі матері з дітьми до чотирнадцяти років, не можуть бути звільнені з роботи за ініціативою роботодавця, за винятком випадків повної ліквідації підприємства.

Підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця визначені статтями 40 і 41 КЗпП України. Однак важливо зауважити, що на звільнення працівників з інших підстав вимоги статті 184 КЗпП України не поширюються.

Таким чином, за вказаними нормами закону, у випадку наявності дитини з інвалідністю, роботодавець не має права звільнити жінку з цією категорією дітей, якщо вона відповідає критеріям, зазначеним у вищезгаданій статті.

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