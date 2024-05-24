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Обмеження торкнеться до 5% українців: у НБУ пояснили, навіщо потрібні ліміти на перекази

17:44, 24 травня 2024
Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що деякі українці віддають свої картки в оренду злочинцям, наркодилерам там тим, хто забезпечує роботу незаконних казино.
Обмеження торкнеться до 5% українців: у НБУ пояснили, навіщо потрібні ліміти на перекази
Фото: oschadbank.ua
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Як відомо, НБУ планує обмежити карткові перекази і ввести ліміти в 100 000 гривень і 30 транзакцій на місяць для вихідних P2P-переказів.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що регулятор проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.

«За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо - обмежити загальну суму до 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців», - сказав він під час телемарафону.

Пишний зазначив, що у разі потреби цей ліміт можна збільшити.

«Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти», - пояснив він.

Голова НБУ наголосив, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а «все що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає».

Крім того, жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі.

Пишний пояснив запровадження лімітів небезпечним зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

«Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркодилерам, тим хто забезпечує роботу незаконних казино і за вашою карткою відбуваються розрахунки, а ви насправді не маєте до того жодного відношення», - додав Пишний.

Як повідомляла «Судово-юридична газета»,  голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду рішення стосовно підвищення податків.

Раніше у НБУ пояснили, чи вплинуть обмеження на карткові перекази на роботу волонтерів.

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