Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду підвищення податків

Раніше повідомлялося, що військовий збір може зрости до 5% - Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готуватиме рішення стосовно підвищення податків.

Прямі і непрямі податки, військовий збір, ПДВ можуть підвищити. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, коментуючи запити стосовно інформації, які з’явилася в ЗМІ стосовно підвищення військового збору з 1,5% до 5% та підвищення податків. Він нагадав, що армія фінансується зараз не за рахунок коштів від міжнародних партнерів, а за рахунок сплати податків.

«Друзі, дуже багато запитів від журналістів щодо додаткових джерел фінансування армії. Чомусь очевидні речі, про які ми говоримо давно раптом викликають шок.

Відповім всім одразу. Так, нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів.

Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів араз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року.

Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів.

Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?

Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя» - зазначив Данило Гетманцев.

«Відповідаю також наперед. Так, контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись. Маю дуже велике сподівання, що боротьбу з тінню/ контрабандою, як це можна було побачити по останнім рішенням по нелегальному тютюну та іншим сферам економічної діяльності, що традиційно перебувають у напівтіні, буде зміцнюватись. Бо власне це і є додаткова податкова база, яка «лежить під ногами». Ці речі навіть не потребують пояснень і дискусії. Мародерство під час війни має каратись за всією суворістю закону. Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два - це запозичення та податки.

Поточне утримання нашого війська, нагадаю, ми фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків» - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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