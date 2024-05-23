Даниил Гетманцев подтвердил, что правительство готовит к рассмотрению повышение налогов

Ранее сообщалось, что военный сбор может возрасти до 5% - Даниил Гетманцев подтвердил, что правительство будет готовить решение о повышении налогов.

Прямые и косвенные налоги, военный сбор, НДС могут быть повышены. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, комментируя запросы относительно появившейся в СМИ информации о повышении военного сбора с 1,5% до 5% и повышении налогов. Он напомнил, что армия сейчас финансируется не за счет средств от международных партнеров, а за счет уплаты налогов.

«Друзья, очень много запросов от журналистов относительно дополнительных источников финансирования армии. Почему-то очевидные вещи, о которых мы говорим, давно вдруг вызывают шок.

Отвечу всем сразу. Да, нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем взять эти средства у партнеров.

О какой сумме идет речь? Кабинет Министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 млрд до конца года.

Как можно собрать такие деньги? Снова подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут относиться к бюджетообразующим прямым и косвенным налогам в т.ч. НДС, военный сбор и акцизы.

Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?

Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем – жизнь» - отметил Даниил Гетманцев.

«Отвечаю также заранее. Да, контроль за расходованием средств будет и дальше усиливаться. Имею очень большую надежду, что борьба с тенью/контрабандой, как это можно было увидеть по последним решениям по нелегальному табаку и другим сферам экономической деятельности, традиционно находящимся в полутени, будет укрепляться. Потому что, собственно, это и есть дополнительная налоговая база, которая «лежит под ногами». Эти вещи даже не нуждаются в пояснениях и дискуссиях. Мародерство во время войны должно наказываться по всей строгости закона. Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующих в условиях военного времени. Реальных источников финансирования войны только два - это заимствования и налоги.

Текущее содержание нашей армии, напомню, мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов», - подчеркнул он.

Автор: Наталья Мамченко

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