Украинцы за рубежом смогут обновить военно-учетные данные в консульских учреждениях

Пока обновить военно-учетные данные за рубежом можно через приложение «Резерв+».

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Украинцы, которые находятся за рубежом, пока имеют возможность обновлять свои военно-учетные данные только через приложение «Резерв+». Однако, в ближайшее время эта функция станет доступной и в консульских учреждениях, сообщает Кременчугский районный ТЦК и СП.

Ожидается, что новые возможности для обновления военно-учетных данных в консульских учреждениях значительно упростят этот процесс для украинцев, находящихся за рубежом.

Сейчас для подтверждения актуализации данных, украинцы могут воспользоваться одним из следующих способов: ВИН-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра «Оберіг» в приложении «Резерв+». Все эти способы являются равнозначными. Однако, если в выписке не отображается ВИН-код (21 цифра), необходимо обращаться непосредственно в ТЦК и СП для уточнения информации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лица, находящиеся в Украине, должны иметь при себе соответствующие документы в зависимости от их статуса относительно военной службы. Это приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Важно также иметь подтверждение обновления данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть ВИН-код, выписка из ЦНАП или информация из реестра "Оберіг" в приложении "Резерв+".

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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