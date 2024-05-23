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Люди впервые достигли самого отдаленного места на Земле, где ближе всего только астронавты на МКС, фото

20:53, 23 мая 2024
Отец и сын совершили непростое путешествие и достигли точки Немо, которая является самым отдаленным местом на планете.
Люди впервые достигли самого отдаленного места на Земле, где ближе всего только астронавты на МКС, фото
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Впервые в истории человек достиг точки Немо, самого отдаленного места на Земле, где самые близкие люди — астронавты на МКС. Об этом сообщает IFLScience.

Так, исследовательская группа отца и сына, Крис и Мик Браун, достигли «Океанического полюса недоступности», или точки Немо — самой отдаленной точки на Земле. Она названа в честь исследователя капитана Немо из приключенческого романа Жюля Верна «20 000 лье под водой».

Фактически они, вероятно, являются первыми людьми, которым удалось совершить путешествие и добраться до этого места в океане.

Достичь столь удаленного от суши места в океане совсем не просто, для этого нужно соответствующее судно, способное выстоять во время 7-метрового шторма. Крис и Мик Браун отправились к полюсу недоступности на судне «Ганский Эксплорер» — судно с экипажем опытной группы моряков, однако даже они не были застрахованы от последствий столь неспокойных условий.

В результате им все же удалось довести миссию до конца: исследовательская группа из отца и сына высадились на лодках «Зодиак» и стали первыми людьми, которым удалось покупаться в океане в точке Немо. Глубина Атлантического океана здесь составляет около 4 км.

Исследователи отмечают, что даже в такой отдаленной точке океана они действительно оказались не сами — здесь они встретили невероятное количество альбатросов, которые пытались взаимодействовать и понять, кто забрел в такой отдаленный «угол» океана.

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