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Люди вперше досягли найвіддаленішого місця на Землі, де найближче тільки астронавти на МКС, фото

20:53, 23 травня 2024
Батько і син здійснили непросту подорож і досягли точки Немо, яка є найвіддаленішим місцем на планеті.
Люди вперше досягли найвіддаленішого місця на Землі, де найближче тільки астронавти на МКС, фото
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Вперше в історії людина досягла точки Немо, найвіддаленішого місця на Землі, де найближчі люди — астронавти на МКС. Про це повідомляє IFLScience.

Так, дослідницька група батька і сина, Кріс і Мік Браун, досягли «Океанічного полюса недоступності», або точки Немо — найвіддаленішої точки на Землі. Вона названа на честь дослідника капітана Немо із пригодницького роману Жюля Верна «20 000 льє під водою».

Фактично вони, ймовірно, є першими людьми, яким вдалося здійснити подорож і дістатися до цього місця в океані.

Досягти настільки віддаленого від суші місця в океані зовсім не просто, для цього потрібне відповідне судно, здатне вистояти під час 7-метрового шторму. Кріс і Мік Браун вирушили до полюса недоступності на судні «Ганський Експлорер» — судно з екіпажем досвідченої групи моряків, проте навіть вони не були застраховані від наслідків таких неспокійних умов.

У результаті їм все ж вдалося довести місію до кінця: дослідницька група з батька і сина висадилися на човнах "Зодіак" і стали першими людьми, яким вдалося покупатися в океані в точці Немо. Глибина Атлантичного океану тут становить близько 4 кілометрів.

Дослідники зазначають, що навіть у такій віддаленій точці океану вони насправді опинилися не самі — тут вони зустріли неймовірну кількість альбатросів, які намагалися взаємодіяти та зрозуміти, хто забрів у такий віддалений «кут» океану.

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