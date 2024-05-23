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Паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет

13:33, 23 травня 2024
Прийом на оформлення документів в порядку «живої черги» відновили з 22 травня.
Паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет
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Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомив про відновлення порядку «живої черги» черги на подачу заяв-анкет.

Зазначається, що на прохання громадян України закордонні підрозділи ДП «Документ»  відновлюють прийом на оформлення документів в порядку «живої черги» з 22 травня 2024 року.

Також, лишається можливість запланувати візит до паспортного сервісу здійснивши попередній запис до електронної черги за посиланням.

Нагадаємо, Паспортні сервіси за кордоном на тлі ажіотажу скасували «живі черги».

Раніше ми писали, що всі заяви про оформлення закордонного паспорта, подані до 23 квітня, будуть розглянуті дипломатичними установами.

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